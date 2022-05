Vaiolo delle scimmie | Gismondo | “Non è altra possibile pandemia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Avere attenzione per qualsiasi virus che amplifichi il suo raggio d’azione è assolutamente giusto e, come ci ha insegnato Covid, farlo rapidamente è ancora più importante. Ma la gente deve sapere che stiamo agendo non contro una, né deve associare ilalumano”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnosticabioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Il ‘monkeypox’ è infatti “una patologia per fortuna molto meno grave. Casi di questa infezione, in numero ridotto, si sono avuti anche nel passato e di solito – ricorda la microbiologa – queste microepidemie si sono autolimitate”. “Se l’Organizzazione ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - attilascuola : RT @DiegoFusaro: Vaiolo delle scimmie. Non vi sarebbe da stupirsi se qualcuno prospettasse già ora 18 dosi necessarie nei prossimi mesi per… - Silver72725560 : Prima cazzata che ho sentito sul vaiolo delle scimmie: al Supermarket, marito rimprovera la moglie 'lascia stare le… -

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che ci saranno più casi discimmie da identificare con l'estensione dell'attività di sorveglianza. Il presidente Usa Biden: "Tutti dovrebbero essere preoccupati". L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un ......vaccino antivaiolo di terza generazione che offre pure una protezione contro quelloscimmie è stato autorizzato nell'Ue ma non in Svizzera La Svizzera pensa ad un vaccino contro il...L’uomo, ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo, è rientrato in Italia il 15 maggio e ha presentato rapidamente i sintomi della malattia Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana.(Adnkronos) – “Avere attenzione per qualsiasi virus che amplifichi il suo raggio d’azione è assolutamente giusto e, come ci ha insegnato Covid, farlo rapidamente è ancora più importante. Ma la gente d ...