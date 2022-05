Ucraina: Draghi vede premier bulgaro, focus su conflitto e crisi alimentare (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio un incontro con il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov. Al centro dei colloqui, informa una nota di Palazzo Chigi, vi sono stati la situazione in Ucraina e la necessità di scongiurare la crisi alimentare in atto, il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali e l'ulteriore consolidamento della cooperazione bilaterale. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio un incontro con il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov. Al centro dei colloqui, informa una nota di Palazzo Chigi, vi sono stati la situazione ine la necessità di scongiurare lain atto, il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dei Balcani occidentali e l'ulteriore consolidamento della cooperazione bilaterale.

