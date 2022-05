Terzo settore, appello contro la legge che allarga il 5 per mille a Forze di Polizia e Forze Armate: “Contributi sottratti ai più fragili” (Di lunedì 23 maggio 2022) Terzo settore contro il ddl della Lega che estende alle Forze di Polizia e alle Forze Armate il 5 per mille degli italiani. Il testo, approvato dal Senato un anno fa e attualmente sotto esame alla Camera, consentirebbe ai contribuenti di finanziare il fondo assistenza per il personale in divisa. Da Emergency ad ActionAid, da Save the Children al FAI, decine di associazioni lanciano l’allarme e si appellano al Parlamento “perché non sia snaturato lo spirito del 5 per mille, nato nel 2006 con il preciso obiettivo di sostenere le attività nel campo del volontariato, della ricerca scientifica, della tutela dei più fragili, del patrimonio culturale e dell’ambiente”, scrivono in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)il ddl della Lega che estende alledie alleil 5 perdegli italiani. Il testo, approvato dal Senato un anno fa e attualmente sotto esame alla Camera, consentirebbe ai contribuenti di finanziare il fondo assistenza per il personale in divisa. Da Emergency ad ActionAid, da Save the Children al FAI, decine di associazioni lanciano l’allarme e si appellano al Parlamento “perché non sia snaturato lo spirito del 5 per, nato nel 2006 con il preciso obiettivo di sostenere le attività nel campo del volontariato, della ricerca scientifica, della tutela dei più, del patrimonio culturale e dell’ambiente”, scrivono in un ...

