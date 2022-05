Plastica compostabile: cosa sappiamo e perché se ne parla (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito sulle bioplastiche compostabili, in seguito ad una pubblicazione di Greenpeace Italia che riporta come alcuni impianti abbiano difficoltà ad avviarli a riciclo insieme all’umido per la produzione di compost. Parte di questi manufatti finisce quindi in inceneritori o in discarica. Ne è scaturito un botta e risposta tra Greenpeace Italia e gli attori della filiera industriale e del riciclo: Assobioplastiche e Biorepack. Cerchiamo di fare chiarezza ripercorrendo tutte le tappe. cosa sono le plastiche compostabili Con il termine “Plastica compostabile” si intendono le plastiche certificate conformi allo standard europeo EN 134321 relativo agli imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi2. Queste certificazioni assicurano che il materiale sia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito sulle bioplastiche compostabili, in seguito ad una pubblicazione di Greenpeace Italia che riporta come alcuni impianti abbiano difficoltà ad avviarli a riciclo insieme all’umido per la produzione di compost. Parte di questi manufatti finisce quindi in inceneritori o in discarica. Ne è scaturito un botta e risposta tra Greenpeace Italia e gli attori della filiera industriale e del riciclo: Assobioplastiche e Biorepack. Cerchiamo di fare chiarezza ripercorrendo tutte le tappe.sono le plastiche compostabili Con il termine “” si intendono le plastiche certificate conformi allo standard europeo EN 134321 relativo agli imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi2. Queste certificazioni assicurano che il materiale sia ...

