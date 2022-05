Modena, bimba di 4 anni cade da settimo piano e muore (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini.La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. È morta sul colpo.Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica. Modica: Strage di Capaci, corona d’alloro per Falcone Meteo, break temporalesco al Nord: temporali e grandine Ubriaco investe e uccide ragazza su marciapiede Ragusa, nuove procedure per chiedere il passaporto L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina di quattroè mortando da un balcone posto al, in via Giardini.La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente da fare per la piccola. È morta sul colpo.Sul posto, oltre al 118, anche la polizia scientifica. Modica: Strage di Capaci, corona d’alloro per Falcone Meteo, break temporalesco al Nord: temporali e grandine Ubriaco investe e uccide ragazza su marciapiede Ragusa, nuove procedure per chiedere il passaporto L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

