LIVE – Trevisan-Dart 6-0 5-2 | Roland Garros 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Martinae Harriet, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Debutto complesso per la tennista italiana, di recente vittoriosa in quel di Rabat, sebbene parta favorita considerando la maggiore affinità alla terra battuta rispetto all’avversaria. Per caratteristiche, infatti, la britannica preferisce giocare sul veloce, sebbene la prestigiosa occasione possa indubitabilmente stimolarla a far bene. Riflettori e occhi puntati su, in un buon momento di forma e inoltre in fiducia dopo il trionfo sul rosso marocchino. Sportface.it seguirà la partita ine offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, a partire dalle ore ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA10.50: Siamo ancora in attesa di capire se ci saranno ritardi sul programma della giornata visto che a Parigi al momento sta piovendo. 10.45: Per Dart, invece, è la prima apparizione della ...Il programma sarà aperto alle ore 11:00 da Martinae dalla britannica Riske . La copertura ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le due piattaforme Discovery+ ed Eurosport ...It may only have been French Open's first day, but already there's been a notable surprise in the women's draw as No. 6 seed Ons Jabeur was stunned by Magda Linette 3-6 7-6 (7-4) 7-5 at Roland Garros ...21:40 – Alcaraz chiude il suo match di primo turno contro Londero con una serie di 10 giochi consecutivi: 6-4, 6-2, 6-0. 20:42 – Sul campo Philippe Chatrier, il campione di Madrid Carlos Alcaraz ha in ...