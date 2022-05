“Lei deve uscire”. Isola, così in Honduras cambia tutto: la concorrente fuori e il naufrago gioisce (Di lunedì 23 maggio 2022) Si avvicina la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. C’è attesa per capire quale sarà la reazione dei naufraghi dopo aver saputo la notizia del prolungamento del programma fino al 27 giugno. E c’è curiosità per capire chi sarà il prossimo eliminato: in nomination ci sono Estefania Bernal, Roger Balduino, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. I naufraghi, venuti a conoscenza del prolungamento, possono decidere liberamente se proseguire o meno il loro percorso sull’Isola; qualora decidessero di voler tornare a casa non dovrebbero pagare alcuna penale: pare che a salutare il reality potrebbe essere Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Secondo quanto riportato sui social da Deianira Marzano, potrebbe essere proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Si avvicina la diciannovesima puntata dell’dei Famosi, il reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. C’è attesa per capire quale sarà la reazione dei naufraghi dopo aver saputo la notizia del prolungamento del programma fino al 27 giugno. E c’è curiosità per capire chi sarà il prossimo eliminato: in nomination ci sono Estefania Bernal, Roger Balduino, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. I naufraghi, venuti a conoscenza del prolungamento, possono decidere liberamente se proseguire o meno il loro percorso sull’; qualora decidessero di voler tornare a casa non dovrebbero pagare alcuna penale: pare che a salutare il reality potrebbe essere Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Secondo quanto riportato sui social da Deianira Marzano, potrebbe essere proprio ...

