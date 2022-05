Laboratori e strumenti di inserimento lavorativo: parte il progetto “Open Lab” (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via il prossimo 27 maggio alle ore 9:30, presso l’ITI Lucarelli, il progetto “Open LAB”, iniziativa organizzata da Confindustria Benevento e Istituto Tecnico Industriale, al fine di presentare alle aziende l’Istituto ed in particolare: gli studenti, i Laboratori, le attività e gli strumenti di inserimento lavorativo. I lavori si apriranno presso l’aula Magna alle ore 9:30 con i saluti della dott.ssa Maria Gabriella Fedele – dirigente Scolastico ITI “G.Bosco Lucarelli”, del dott. Gennaro Imbriano – ANPAL Servizi, e dell’avv. Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento. Alle ore 10.00 è prevista la visita ai Laboratori DIDATTICI che fanno capo ai 4 indirizzi: Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica, Informatica e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrende il via il prossimo 27 maggio alle ore 9:30, presso l’ITI Lucarelli, ilLAB”, iniziativa organizzata da Confindustria Benevento e Istituto Tecnico Industriale, al fine di presentare alle aziende l’Istituto ed in particolare: gli studenti, i, le attività e glidi. I lavori si apriranno presso l’aula Magna alle ore 9:30 con i saluti della dott.ssa Maria Gabriella Fedele – dirigente Scolastico ITI “G.Bosco Lucarelli”, del dott. Gennaro Imbriano – ANPAL Servizi, e dell’avv. Oreste Vigorito Presidente di Confindustria Benevento. Alle ore 10.00 è prevista la visita aiDIDATTICI che fanno capo ai 4 indirizzi: Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica, Informatica e ...

Advertising

TV7Benevento : LABORATORI E STRUMENTI DI INSREIMENTO LAVORATIVO. Il 27 MAGGIO PARTE IL PROGETTO “OPEN LAB” -… - anteprima24 : ** #Laboratori e strumenti di inserimento lavorativo: parte il progetto 'Open Lab' ** - salfasanop : @la_kuzzo @viola_ardone L'alternanza scuola-lavoro è nata per dare opportunità educative e formative della persona… - salfasanop : L'alternanza scuola-lavoro è nata per dare opportunità educative e formative della persona in più, strumenti di mot… - ngiulix : @la_kuzzo @viola_ardone Signora mia nei laboratori molte delle volte gli studenti non ci vanno per diversi motivi,… -