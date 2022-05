(Di lunedì 23 maggio 2022) Si intensifica l'offensivanele Mosca schiera nella regione sud orientale dell'Ucraina - cuore industriale del Paese e grande area mineraria considerata irrinunciabile per Putin - i carri armati Terminator

ilGiornale.it

Per passare dalla zonaa quella ucraina ha attraversato 63 checkpoint. "Li ho contati, sono a un chilometro e mezzo di distanza l'uno dall'altro". Unada cui ormai è difficile sfuggire. "...Il commento si adatta bene all'andamento di questa fase due dell'invasione, che si combatte ... a Severodonetsk i civili nelladei russi Azovstal, gli irriducibili resistono nel bunker: "... La morsa russa sul Donbass: Severodonetsk sotto assedio. "Sarà una nuova Mariupol" Si intensifica l'offensiva russa nel Donbass e Mosca schiera nella regione sud orientale dell'Ucraina - cuore industriale del Paese e grande area mineraria considerata irrinunciabile per Putin - i car ...Posti di blocco, requisizioni e minacce: così Mosca vuole dimostrare che la città «appartiene» alla Crimea E i residenti non possono più fuggire: tutto blindato ...