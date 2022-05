La bellezza, quella vera (Di lunedì 23 maggio 2022) A Cannes 2022 fanno notizia le inossidabili bellezze perennial, icone di stile e raffinatezza inarrivabili. Come Sharon Stone e Carla Bruni, che non dimenticano di condividere sui social i loro beauty tricks. Cannes 2022, I beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto Sharon Stone: la pelle radiosa con la maschera led Con un look couture Dolce & Gabbana ispirato ai colori del Mediterraneo, Sharon Stone, 64 anni, ha incantato il pubblico della Croisette anche questa volta. Cannes, 22 maggio 2022. La star americana alla première di “Forever Young (Les Amandiers). (foto Getty) ... Leggi su iodonna (Di lunedì 23 maggio 2022) A Cannes 2022 fanno notizia le inossidabili bellezze perennial, icone di stile e raffinatezza inarrivabili. Come Sharon Stone e Carla Bruni, che non dimenticano di condividere sui social i loro beauty tricks. Cannes 2022, I beauty look più belli sulla Croisette guarda le foto Sharon Stone: la pelle radiosa con la maschera led Con un look couture Dolce & Gabbana ispirato ai colori del Mediterraneo, Sharon Stone, 64 anni, ha incantato il pubblico della Croisette anche questa volta. Cannes, 22 maggio 2022. La star americana alla première di “Forever Young (Les Amandiers). (foto Getty) ...

