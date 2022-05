(Di lunedì 23 maggio 2022) IlXIX ricostruisce gli scontri di ieri tra tifosi dele quelli dello Spezia accusando i partenopei di aver dato inizio a tutto. “Era dache le due tifoserie se le promettevano dopo i cori contro Maradona nella partita di andata. ‘incon i pulmini edal Vesuvio. E in effetti i primi tafferugli sono cominciati alla mattina proprio dagli occupanti di un pulmino di napoletani, chelanciato bottiglie e sono stati inseguiti dai rivali fino all’arrivo della polizia, che ha identificato i facinorosi e li ha accompagnati in questura”. Poi è proseguito tutto all’interno del Picco. “Dal settore ospite, occupati da un migliaio di napoletani, parte una torcia verso gli spezzini ...

Advertising

napolista : Il Secolo: erano mesi che da Napoli minacciavano “piomberemo in città senza scorta”, hanno iniziato loro Il quotid… - amorsisulcuore : RT @scorpiondag: Erano due ladri di opere d'arte e fecero il colpo del secolo, si rubarono il cuore. - eugenioosss : RT @scorpiondag: Erano due ladri di opere d'arte e fecero il colpo del secolo, si rubarono il cuore. - brius : RT @ilfoglio_it: Da Kosygin a Shevardnadze, la Russia nel ’900 ha scampato la guerra nucleare grazie ai suoi funzionari e ambasciatori. Il… - MarcoPizzingagj : @_gbon @ScientificGenre Questo succede quando la storia la studi al cepu: negli anni 20 dello scorso secolo nn c'er… -

La Gazzetta di Reggio

...ricostruisce la vita e la spiritualità di una donna importante per la vita ecclesiale del XX... Lì i cattolici o i preti nonpresenti perché chiusi nelle chiese. Lei aveva compreso che ...Negli anni '70 del XXsiamo stati letteralmente invasi da questa fauna che ha spacciato per ... Ho ricordato che prima del cristianesimo sigià diffusi a Roma culti orientali esotici come ... In San Giovannino rispunta un crocefisso che risale al XV secolo Le vite durissime dei nostri nonni e l’elezione di Albanese. Fondamentali nella costruzione del Paese, hanno sofferto pesanti discriminazioni. Ma l’arrivo di un premier di origini italiane suggella la ...