Fedez parla del tumore: “E’ arrivato l’istologico” (Di lunedì 23 maggio 2022) Ha parlato anche della sua malattia, di come sta procedendo a seguito dell’intervento chirurgico: Fedez oggi in conferenza stampa ha spiegato i dettagli del tumore che lo ha colpito. L’artista si è detto “parecchio fortunato” parlando del tumore raro che lo ha costretto a operarsi il mese scorso. Fedez ne ha parlato nel corso della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Hato anche della sua malattia, di come sta procedendo a seguito dell’intervento chirurgico:oggi in conferenza stampa ha spiegato i dettagli delche lo ha colpito. L’artista si è detto “parecchio fortunato”ndo delraro che lo ha costretto a operarsi il mese scorso.ne hato nel corso della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rtl1025 : ?? “A livello di salute non potrei affrontare un tour. Sto affrontando una preparazione fisica per questa singola da… - fanpage : “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo mic… - tabarro63 : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… - zazoomblog : Fedez parla della sua malattia durante la presentazione di Love Mi - #Fedez #parla #della #malattia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “È arrivato l'esame istologico, il tumore era molto raro, la fortuna è che non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastas… -