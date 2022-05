È corsa a riempire gli stoccaggi di gas, ma il prezzo cala (Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO – Non accenna a placarsi la corsa dei prezzi delle materie prime, fatta eccezione per il gas che trova nuovamente i suoi minimi dall’inizio della guerra in Ucraina. Sui metalli ha inciso il taglio dei tassi a cinque anni in Cina che stimola gli investimenti. In Europa sono aumentati i livelli di stoccaggio del gas con l’Unione che si sta affrettando a riempire le scorte mentre i Paesi cercano di ridurre la loro dipendenza dalla Russia. Con l’anticipo dell’estate le quotazioni del gas scendono del 2,8% a 85 euro al Mwh, dopo aver toccato il minimo a 83 euro a inizio giornata. Andamento in rialzo per il petrolio, con il Wti a 111 dollari al barile (+1,1%) e il Brent a 114 dollari (+1,3%). Tra i metalli corre l’oro a 1,864 dollari l’oncia, in rialzo dell’1%, e l’argento a 22 dollari l’oncia (+0,6%). Sul fronte delle materie prime ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 23 maggio 2022) MILANO – Non accenna a placarsi ladei prezzi delle materie prime, fatta eccezione per il gas che trova nuovamente i suoi minimi dall’inizio della guerra in Ucraina. Sui metalli ha inciso il taglio dei tassi a cinque anni in Cina che stimola gli investimenti. In Europa sono aumentati i livelli dio del gas con l’Unione che si sta affrettando ale scorte mentre i Paesi cercano di ridurre la loro dipendenza dalla Russia. Con l’anticipo dell’estate le quotazioni del gas scendono del 2,8% a 85 euro al Mwh, dopo aver toccato il minimo a 83 euro a inizio giornata. Andamento in rialzo per il petrolio, con il Wti a 111 dollari al barile (+1,1%) e il Brent a 114 dollari (+1,3%). Tra i metalli corre l’oro a 1,864 dollari l’oncia, in rialzo dell’1%, e l’argento a 22 dollari l’oncia (+0,6%). Sul fronte delle materie prime ...

