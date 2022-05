“Cosa fa quando mi vede”. Stefano Tacconi, la moglie rompe il silenzio: “Come sta ora” (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. Ora è entrato in terapia sub intensiva, pertanto procede il suo percorso di recupero. Nello scorso fine settimana è arrivata la bella notizia per Stefano Tacconi ed è stata resa nota dal medico che lo segue. Come ha spiegato in una nota Andrea Barbanera, direttore della Neurochirugia del nosocomio di Alessandria, il paziente “ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022), ex portiere della Juventus e della Nazionale è uscito dal reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. Ora è entrato in terapia sub intensiva, pertanto procede il suo percorso di recupero. Nello scorso fine settimana è arrivata la bella notizia pered è stata resa nota dal medico che lo segue.ha spiegato in una nota Andrea Barbanera, direttore della Neurochirugia del nosocomio di Alessandria, il paziente “ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di ...

