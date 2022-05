Controlli stazione Termini, nove persone denunciate e cinque sanzionate (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Non si ferma l’azione di contrasto al degrado da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini. Nel fine settimana 360 persone sono state identificate, di cui 9 denunciate e 5 sanzionate. Tre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma e altre 3 per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria, mentre un uomo è stato denunciato poiché trovato in possesso di capi di abbigliamento di dubbia provenienza. Infine un uomo di origini africane è stato deferito poiché si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari che lo avevano fermato per un controllo. Altri 5 cittadini, tutti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Non si ferma l’azione di contrasto al degrado da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle aree circostanti e all’interno dellaferroviaria. Nel fine settimana 360sono state identificate, di cui 9e 5. Tresono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma e altre 3 per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana dellaferroviaria, mentre un uomo è stato denunciato poiché trovato in possesso di capi di abbigliamento di dubbia provenienza. Infine un uomo di origini africane è stato deferito poiché si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari che lo avevano fermato per un controllo. Altri 5 cittadini, tutti ...

