Chirico: 'Allegri e la difesa dello svantaggio. Ci faccia un favore, la smetta di mentire. E Pirlo...' (Di lunedì 23 maggio 2022) Non intendo partecipare al dibattito sull’Allegri-out o Allegri-in, del tutto fine a se stesso in quanto non esiste all’orizzonte... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Non intendo partecipare al dibattito sull’-out o-in, del tutto fine a se stesso in quanto non esiste all’orizzonte...

Advertising

cmdotcom : Chirico: '#Allegri e la difesa dello svantaggio. Ci faccia un favore, la smetta di mentire. E #Pirlo...'… - infoitsport : Fiorentina-Juve, Chirico a caldo: 'Disastro assoluto, fino all’ultimo Allegri non dà idee' VIDEO - LucaLeone10 : @MarcelloChirico contro la @OfficialSSLazio in 40K hanno dimostrato di non pensarla come te su @PauDybala_JR fischi… - ilbianconerocom : #FiorentinaJuve, @MarcelloChirico a caldo: 'Disastro assoluto, fino all’ultimo Allegri non dà idee' VIDEO ??… - infoitsport : Chirico: 'Dybala ha provato a disertare, ma Allegri non ci è cascato. E la dirigenza si è convinta della propria sc… -