Chelsea, nella notte il via libera per il passaggio di proprietà (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono le ultime ore decisive per il passaggio di proprietà del Chelsea al fondo americano guidato da Todd Boehly Sono le ultime ore per il passaggio di proprietà del Chelsea da Roman Abramovich al fondo americano guidato da Boehly. Secondo quanto riporta il Financial Times ci sono ancora "grandi ostacoli da superare" ma che davanti alla "red line" imposta dallo stesso Governo, in serata è arrivata l'accelerata che potrebbe essere decisiva. Il principale impedimento alla vendita era la possibilità che Abramovich guadagnasse qualcosa da questa operazione nonostante le sanzioni che lo vedevano protagonista in seguito al conflitto ucraino-russo.

