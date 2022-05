Calciatori italiani all’estero: Balotelli torna SuperMario e ne fa 5 (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attaccante chiude con un pokerissimo, in gol anche Okaka. Brignoli alza la coppa di Grecia, Emerson fuori dall’Europa Mario Balotelli ha voluto chiudere il campionato in grande stile. L’attaccante dell’Adana Demirspor è il grande protagonista del week-end dei Calciatori italiani all’estero: per lui è arrivato addirittura un pokerissimo nella giornata conclusiva in Turchia. Super Mario ha trascinato i compagni nella goleada per 7-0 contro il Goztepe, cinque i gol segnati con la perla dell’ultima marcatura: una serie di finte ubriacanti al difensore, poi il colpo di rabona, così il video ha già fatto il giro dei social. Soltanto un altro italiano è riuscito ad andare in gol, ed è sempre in Turchia: Okaka ha aperto le marcature nella vittoria dell’Istanbul Ba?ak?ehir per 3-1 contro il Trabzonspor. Viviano e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) L’attaccante chiude con un pokerissimo, in gol anche Okaka. Brignoli alza la coppa di Grecia, Emerson fuori dall’Europa Marioha voluto chiudere il campionato in grande stile. L’attaccante dell’Adana Demirspor è il grande protagonista del week-end dei: per lui è arrivato addirittura un pokerissimo nella giornata conclusiva in Turchia. Super Mario ha trascinato i compagni nella goleada per 7-0 contro il Goztepe, cinque i gol segnati con la perla dell’ultima marcatura: una serie di finte ubriacanti al difensore, poi il colpo di rabona, così il video ha già fatto il giro dei social. Soltanto un altro italiano è riuscito ad andare in gol, ed è sempre in Turchia: Okaka ha aperto le marcature nella vittoria dell’Istanbul Ba?ak?ehir per 3-1 contro il Trabzonspor. Viviano e ...

