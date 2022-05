(Di lunedì 23 maggio 2022) Si dovrebbe svolgere ailcontro iche si sono arresti dopo tre mesi di resistenza nell’acciaieria. Il procedimento era stato più volte evocato dai leader separatisti del Donbass, secondo cui sarebbe stata inevitabile la strada delsoprattutto per i combattenti del battaglione Azov. Secondo l’agenzia russa Interfax che cita una fonte a conoscenza dei preparativi del procedimento, le prime informazioni indicherebbero che «il primosi svolgerà proprio qui a». Stando a chi sta lavorando alla stesura dello statuto del tribunale filorusso, dopo questa prima fase ne dovrebbero seguire altre che potrebbero svolgersi in altre località. La trattativa per lo ...

Si dovrebbe svolgere a Mariupol il processo contro i soldati ucraini che si sono arresti dopo tre mesi di resistenza nell'acciaieria. Il procedimento era stato più volte evocato dai leader separatisti del Donbass, secondo cui sarebbe stata inevitabile la strada del processo soprattutto per i combattenti del battaglione ...Alla domanda se i familiari dei militari che hanno combattuto adpossano verificare se ...anonime citate dal quotidiano precisano che l'eventuale invio di militari statunitensi a Kiev ... Azovstal, fonti russe: verso un «processo provvisorio» a Mariupol per i soldati ucraini arresi Escalation militare, in queste ore, nel Donbass. Il Cremlino ha lanciato l'attacco alla regione di Lugansk. Intanto gli Usa valutano l'invio di truppe a Kiev "per proteggere l'ambasciata americana".Come trofei di vittoria, il Ministero della Difesa russo presenta in un video gli ultimi difensori ucraini catturati da Mariupol. Davanti allo sfondo dell'acciaieria di Azovstal, gli uomini, alcuni co ...