Anniversario della strage di Capaci, un minuto di silenzio in consiglio comunale (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giovanni Falcone. Anche il comune di Bergamo lunedì sera, prima di dare inizio ai lavori del consiglio, ricorderà la figura del grande magistrato italiano tragicamente scomparso, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta, nella strage di Capaci: in occasione infatti del trentesimo Anniversario, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. “Il trentesimo Anniversario della strage di Capaci – aveva scritto nei giorni scorsi il presidente di ANCI Decaro nella lettera inviata ai sindaci dei comuni capoluogo- va commemorato con un appuntamento di forte valenza simbolica. In ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Bergamo. Undi raccoglimento per onorare la memoria di Giovanni Falcone. Anche il comune di Bergamo lunedì sera, prima di dare inizio ai lavori del, ricorderà la figura del grande magistrato italiano tragicamente scomparso, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uominisua scorta, nelladi: in occasione infatti del trentesimo, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. “Il trentesimodi– aveva scritto nei giorni scorsi il presidente di ANCI Decaro nella lettera inviata ai sindaci dei comuni capoluogo- va commemorato con un appuntamento di forte valenza simbolica. In ...

