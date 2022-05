A Iseo (BS) vincita di €100.000 su una slot di casinò online

(Di lunedì 23 maggio 2022) Pasqua da ricordare per un abitante diche ha vinto 100mila euro suldi Planetwin365. Vediamo cosa è accaduto. Una delle vincite più alte da inizio anno e, di sicuro, una delle più ricche in Lombardia quella che è capitata a questo fortunato giocatore che, provando laBook of Ra Deluxe sulla piattaforma di Planetwin365, ha vinto più di 100mila euro con un investimento di 50 euro iniziali e 10 sessioni bonus che, in due casi, hanno prodotto più di 50mila euro per ciascuna. Sorte, certamente, per questo appassionato che si è trovato a vincere così tanto denaro con così poca spesa ma anche tanta qualità che il miglior(e ce ne sono tanti), che è possibile trovare su miglioricasino.net, deve e vuole poter dare ai tanti utenti che si avvicinano al mondo ...

Advertising

QuiBrescia.it

Quando si dice felice come una Pasqua, come il giocatore diche ha iniziato la festa in anticipo centrando unada oltre 100mila euro. Il colpo è arrivato proprio negli ultimi giorni sul casino online di Planetwin365. Durante una partita con la ...Quando si dice felice come una Pasqua, come il giocatore diche ha iniziato la festa in anticipo centrando unada oltre 100mila euro. Il colpo è arrivato proprio negli ultimi giorni sul casino online di Planetwin365. Durante una partita con la ... Giochi, a Iseo una vincita da 100.000 euro - QuiBrescia Pasqua da ricordare per un abitante di Iseo che ha vinto 100mila euro sul casinò online di Planetwin365. Vediamo cosa è accaduto. Una delle vincite più alte da inizio anno e, di sicuro, una delle più ...Focus: Sarà una Pasqua da ricordare per un abitante di Iseo, in provincia di Brescia, che ha iniziato la sua festa in anticipo centrando una vincita da oltre 100mila euro. Il colpo è arrivato proprio ...