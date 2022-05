77esima assemblea generale dei soci | la parte privata il 30 maggio

(Di lunedì 23 maggio 2022) È in programma lunedì 30, alle ore 18.30, la 77^Ordinaria deidi Confartigianato Imprese Bergamo –, che si terrà nella sede di Bergamo, in via Torretta, 12 (Auditorium Calegari). L’incontro statutario della principale Organizzazione bergamasca dell’artigianato e delle PMI è riservato ai soli imprenditori asati ed è dedicato alla presentazione delle numerose iniziative compiute nel 2021 a favore delle imprese e all’approvazione del bilancio. Il programma dei lavori prevede il saluto e la relazione del presidente Giacinto Giambellini e, di seguito, la presentazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2021 a cura del direttore Stefano Maroni, il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti e l’approvazione del ...

