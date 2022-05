Trani | ultraleggeri si scontrano in volo | due morti nel tragico incidente

Advertising

paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: Scontro tra ultraleggeri a #Trani ( #Puglia ) , erano partiti entrambi dall'aviosuperficie del #Gargano : 2 i morti ht… - IlMattinoFoggia : Scontro tra ultraleggeri a #Trani ( #Puglia ) , erano partiti entrambi dall'aviosuperficie del #Gargano : 2 i morti - UnioneSarda : #Trani - Ultraleggeri si scontrano in volo: due morti - Borderline_24 : Incidente nei cieli tra #Trani e #Corato: precipitano due ultraleggeri, due morti - repubblica : Trani, scontro in volo tra due ultraleggeri, un velivolo precipita: due morti e 3 feriti. La collisione vicino al c… -

Ultim'ora, 22 maggio 2022 - Tragedia nei cieli di, nel Barese. Un incidente tra duesi è verificato questa mattina nelle campagne a circa 50 chilometri a nord del capoluogo pugliese. Il bilancio parla di due morti è un ferito. Uno ...E' di due morti e 3 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto questa mattina duemodello Piper che si sarebbero scontrati in volo per poi precipitare trae Corato, in Puglia, all'altezza del casello autostradale. Secondo quanto emerso finora, i due mezzi ...(ANSA) - TRANI, 22 MAG - E' di due morti ed un ferito il bilancio della collisione in volo tra due ultraleggeri verificatasi stamattina ...Sarebbe di due morti e un ferito il bilancio provvisorio dello scontro tra due ultraleggeri, precipitati questa mattina nelle campagne di Trani. I piper, diretti a Lecce, si sarebbero presi ...