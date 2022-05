Traffico Roma del 22-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra l’uscita per Roma su della via Ardeatina ma per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni rallentamenti direzione mare per Traffico sulla via Aurelia altezza Castel di Guido in pieno svolgimento rincorriamo la pace con Emergency memoria Gino Strada per consentire il regolare svolgimento della manifestazione chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e via Alessandro geraldini elezioni Ostia deviazioni poi per le linee bus 060 1400 per un evento socio culturale chiusa al transito fino alle 22 via dei Cattani tra via dei Glicini Piazza San Felice da Cantalice maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna tra l’uscita persu della via Ardeatina ma per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni rallentamenti direzione mare persulla via Aurelia altezza Castel di Guido in pieno svolgimento rincorriamo la pace con Emergency memoria Gino Strada per consentire il regolare svolgimento della manifestazione chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e via Alessandro geraldini elezioni Ostia deviazioni poi per le linee bus 060 1400 per un evento socio culturale chiusa al transito fino alle 22 via dei Cattani tra via dei Glicini Piazza San Felice da Cantalice maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sito ...

