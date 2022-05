Scudetto Milan, Ibrahimovic: “Lo dedico a Mino Raiola” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “dedico questo Scudetto a Mino Raiola, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto devi andare al Milan per salvarlo. Questo titolo lo dedico a lui”. Lo ha detto l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic a Dazn dopo la vittoria dello Scudetto. “Questo è lo Scudetto di cui sono più soddisfatto – ha aggiunto Ibra – Ho detto quando sono arrivato: prometto di portare il Milan a top e vinciamo lo Scudetto. Siamo qui con questa squadra campione, non tanti ci credevano, abbiamo lavorato, creduto e sofferto e così niente è impossibile, ho sofferto troppo questo anno, lo sento tanto mio questo titolo”. ... Leggi su funweek (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “questo, è il primo trofeo che vinco senza di lui. Avevo chiesto a lui dove dovevo andare per fare la differenza e lui mi ha detto devi andare alper salvarlo. Questo titolo loa lui”. Lo ha detto l’attaccante delZlatana Dazn dopo la vittoria dello. “Questo è lodi cui sono più soddisfatto – ha aggiunto Ibra – Ho detto quando sono arrivato: prometto di portare ila top e vinciamo lo. Siamo qui con questa squadra campione, non tanti ci credevano, abbiamo lavorato, creduto e sofferto e così niente è impossibile, ho sofferto troppo questo anno, lo sento tanto mio questo titolo”. ...

