Advertising

Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - fanpage : Ancora restrizioni per le donne afghane. Il governo dei talebani, dopo l'ordine di indossare il velo in pubblico, h… - MediasetTgcom24 : Protesta contro esercitazioni Nato Sardegna, tranciate le reti della base #natosardegna #nato #sardegna… - MariMario1 : RT @dottorbarbieri: Il Presidente della Repubblica HA REVOCATO al sig. Angiolino Mangiaracina l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine 'al m… - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: CANNES | Protesta femminista sul red carpet, srotolato un lenzuolo bianco con i nomi di 129 donne vittime della violenza… -

Guerra del m... '. E' il coro lanciato da centinaia di persone durante il concerto in Russia della band rock Kiss Kiss . Sui social il video della' l'operazione militare speciale ' lanciata dal presidente Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio è diventato in poche ore virale. Secondo i media indipendenti locali, il concerto si è ...commenta Manifesti, slogan e protestele esercitazioni della Nato in Sardegna. Diversi dissidenti hanno sfilato in corteo davanti al poligono di Teulada, nell'isola: alcuni militanti hanno anche tranciato quasi cinque metri di rete ...I nomi di 129 donne che sono state uccise dai mariti e dai compagni, vittime della violenza domestica, erano scritti sul lungo lenzuolo bianco srotolato a sorpresa sul red carpet di Cannes. E' stata u ...Oltre seicento persone hanno partecipato al corteo di protesta contro le esercitazioni Nato Mare Aperto 2022, davanti al poligono di Teulada. La manifestazione si è svolta in prossimità del poligono: ...