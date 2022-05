L’Italia di Craxi e Andreotti: atlantista ma non sottomessa (Di domenica 22 maggio 2022) Grande fermento in Paradiso: “Bettinoooo, Giulioooo, nemesi! Nemesi storica!”, va urlando Francesco Cossiga, collegato via satellite con i lavori del Senato, dove Stefania Craxi è stata appena eletta Presidente della Commissione Esteri determinando l’ennesima débâcle M5Stelle. “Giuseppi è finito in pellicceria in meno di niente”, commenta Craxi, armeggiando con le sue scarpe di tela, tagliate in punta, per lasciare ai suoi alluci quella libertà smarrita da vivo. Andreotti, alle ultime battute del suo nuovo libro “I Santi visti da vicino”, ridacchia ironico: “Fare simultaneamente il compare dei cinesi e degli americani è complicato per tutti, figuriamoci per uno che viene da Volturara Appula.” Cossiga: “Eppure ha avuto un grande maestro, il professor Guido Alpa che avrei voluto alla Consulta. Ma era troppo ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 22 maggio 2022) Grande fermento in Paradiso: “Bettinoooo, Giulioooo, nemesi! Nemesi storica!”, va urlando Francesco Cossiga, collegato via satellite con i lavori del Senato, dove Stefaniaè stata appena eletta Presidente della Commissione Esteri determinando l’ennesima débâcle M5Stelle. “Giuseppi è finito in pellicceria in meno di niente”, commenta, armeggiando con le sue scarpe di tela, tagliate in punta, per lasciare ai suoi alluci quella libertà smarrita da vivo., alle ultime battute del suo nuovo libro “I Santi visti da vicino”, ridacchia ironico: “Fare simultaneamente il compare dei cinesi e degli americani è complicato per tutti, figuriamoci per uno che viene da Volturara Appula.” Cossiga: “Eppure ha avuto un grande maestro, il professor Guido Alpa che avrei voluto alla Consulta. Ma era troppo ...

elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - Patty66509580 : L'italia affonda in una montagna di merd@ Nell’Italia dei Migliori, una quota della politica e del potere resta sal… - MaurizioFuochi : RT @AlienoGrigio17: Cossiga, Craxi e Andreotti: quando l'Italia atlantista si faceva rispettare. Quanto li rimpiango, con tutti i pregi e… - cgcronos : Cossiga, Craxi e Andreotti: quando l'Italia atlantista si faceva rispettare - AlienoGrigio17 : Cossiga, Craxi e Andreotti: quando l'Italia atlantista si faceva rispettare. Quanto li rimpiango, con tutti i preg… -