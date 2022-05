La vergogna della bioplastica non compostabile: il fatto più grave è che l’Italia la avalla (Di domenica 22 maggio 2022) Le bugie hanno le gambe corte. Anche se sono di plastica, come ha dimostrato pochi giorni fa un approfondito studio di Greenpeace, riportato da ilfattoquotidiano.it, da cui risulta che la plastica monouso all’Italiana, pubblicizzata come a impatto zero, in realtà va a finire in buona parte in inceneritori o discariche. Si tratta, come è noto, dei prodotti monouso in plastica biodegradabile e compostabile che l’Italia ha voluto “salvare” dal divieto totale di commercio sancito dalla direttiva europea sostenendo, appunto, la loro innocuità per l’ambiente. Affermazione decisamente negata dalla Commissione Ue, la quale, come già abbiamo ricordato su queste colonne, nelle Linee guida per l’applicazione della direttiva emanate il 7 giugno 2021, evidenziava che la direttiva riguarda anche “la plastica a base ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Le bugie hanno le gambe corte. Anche se sono di plastica, come ha dimostrato pochi giorni fa un approfondito studio di Greenpeace, riportato da ilquotidiano.it, da cui risulta che la plastica monouso alna, pubblicizzata come a impatto zero, in realtà va a finire in buona parte in inceneritori o discariche. Si tratta, come è noto, dei prodotti monouso in plastica biodegradabile echeha voluto “salvare” dal divieto totale di commercio sancito dalla direttiva europea sostenendo, appunto, la loro innocuità per l’ambiente. Affermazione decisamente negata dalla Commissione Ue, la quale, come già abbiamo ricordato su queste colonne, nelle Linee guida per l’applicazionedirettiva emanate il 7 giugno 2021, evidenziava che la direttiva riguarda anche “la plastica a base ...

Advertising

peppeprovenzano : Ricordate il piccolo Giuseppe Di Matteo? Sì, certo. Era di #Altofonte, paese che che ha bisogno d’aria nuova. In p… - carolpantanifi : RT @michele_geraci: La vergogna di cui si sta macchiando l’Occidente continua. Non si capisce che segnale politico dovrebbe mandare uno ch… - ugoarrigo : RT @alda7069: L'impunità di Israele. Protetto da mezzo mondo continua a infangare i diritti umani e civili. La morte di #ShireenAbuAkleh è… - Malpasky : RT @michele_geraci: @mgmaglie La vergogna di cui si sta macchiando l’Occidente continua. Non si capisce che segnale politico dovrebbe mand… - gcacciabaudo : RT @gcacciabaudo: Il maggiore nemico dell’uomo è la paura, che appare sotto forme così diverse come la vergogna, la gelosia, la collera, l’… -