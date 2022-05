F1 GP Spagna 2022, Sainz: “Gli aggiornamenti stanno funzionando, ma per me è difficile” (Di domenica 22 maggio 2022) “Gli aggiornamenti stanno funzionando bene ma per il mio stile di guida è difficile, non è quello che voglio e ciò che mi faceva andare fortissimo l’anno scorso. Ci sto lavorando con ingegneri e squadra. Peccato per Leclerc, poteva vincere e allungare ma nelle prime due gare ha sbagliato Red Bull, ora è toccato a noi”. Queste le parole di Carlos Sainz, quarto nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. “Una partenza difficile, ho sbagliato un po’ con la procedura. Provando a recuperare ho preso un po’ di vento in curva 4 e sono andato in testacoda – spiega il pilota Ferrari a Sky Sport – Ho danneggiato la macchina sul fondo, mancanza di carico che non mi permetteva di spingere in curve veloci. Ho cercato di recuperare sono arrivato quarto, non è quello che volevamo ma è ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Glibene ma per il mio stile di guida è, non è quello che voglio e ciò che mi faceva andare fortissimo l’anno scorso. Ci sto lavorando con ingegneri e squadra. Peccato per Leclerc, poteva vincere e allungare ma nelle prime due gare ha sbagliato Red Bull, ora è toccato a noi”. Queste le parole di Carlos, quarto nel Gran Premio didi Formula 1. “Una partenza, ho sbagliato un po’ con la procedura. Provando a recuperare ho preso un po’ di vento in curva 4 e sono andato in testacoda – spiega il pilota Ferrari a Sky Sport – Ho danneggiato la macchina sul fondo, mancanza di carico che non mi permetteva di spingere in curve veloci. Ho cercato di recuperare sono arrivato quarto, non è quello che volevamo ma è ...

