"Attorno a lui un cerchio tragico". Giarrusso piccona Conte (Di domenica 22 maggio 2022) L'europarlamentare dei 5 Stelle critica il nuovo corso di Conte: "Si fanno proclami ma poi si eseguono gli ordini di Draghi. Stiamo abbandonando la base, un suicidio per il M5S" Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 maggio 2022) L'europarlamentare dei 5 Stelle critica il nuovo corso di: "Si fanno proclami ma poi si eseguono gli ordini di Draghi. Stiamo abbandonando la base, un suicidio per il M5S"

Advertising

Wisteria0303 : @Ile940 @Riccard17451084 @Giadahsospesap1 Ma sicuramente lo farà anche perché come hai detto tu ha dei professionis… - adelan79 : @gioremo98 Lo è eccome. Ma lui non se la sente, e forse è meglio così. Non si sente arrivato, sa che ha tanta strad… - pzzskA : E comunque il glow up delle persone attorno a lui nell'ultimo anno >>>>>> - FUCKUUP28 : @diorvdua perché oli è il sole e tutto gira estremamente veloce attorno a lui - MartyPadovan06 : Comunque Mattia che non sta attento alle lezioni e in discoteca non si caga chi gli sta attorno e si guarda i conte… -