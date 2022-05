Ultime Notizie – Vicenza | operaio muore investito su A31

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022)travolto e ucciso in un cantiere nell’autostrada A31 nel vicentino. Il 53enne, che stava eseguendo dei lavori di manutenzione, è statoda un’auto, alla cui guida c’era un 19enne neopatentato. Sul posto, chiamati dai colleghi della vittima, sono arrivati Suem 118 e polizia stradale, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente: bisogna chiarire se il 19enne avesse bevuto prima di mettersi alla guida. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione