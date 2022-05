Spalletti: «Non so se Insigne ha messo a fuoco che svegliarsi a Toronto è diverso dal farlo a Napoli» (Di sabato 21 maggio 2022) In conferenza stampa, alla vigilia di Spezia-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha scherzato sulla scelta di Lorenzo Insigne di lasciare la sua città per Toronto, in Canada. «Insigne non lo so se avrà messo a fuoco nei suoi pensieri che svegliarsi a Toronto o altrove è diverso che da Napoli, mi piacerebbe vederlo la prima volta che capirà che è lontano dalle sue radici. Sono convinto che succederà anche a lui, è successo a tanti, soprattutto a quelli come lui in un ambiente come Napoli, che ti sta sulla pelle quando sei un leader come è stato lui. La soluzione sarà mettergli un quadro con il vulcano ai piedi del letto». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) In conferenza stampa, alla vigilia di Spezia-, l’allenatore del, Luciano, ha scherzato sulla scelta di Lorenzodi lasciare la sua città per, in Canada. «non lo so se avrànei suoi pensieri cheo altrove èche da, mi piacerebbe vederlo la prima volta che capirà che è lontano dalle sue radici. Sono convinto che succederà anche a lui, è successo a tanti, soprattutto a quelli come lui in un ambiente come, che ti sta sulla pelle quando sei un leader come è stato lui. La soluzione sarà mettergli un quadro con il vulcano ai piedi del letto». L'articolo ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Il Capitano domani sarà @GhoulamFaouzi, @Lor_Insigne non partirà dal primo minuto” #SpeziaNapoli ?? #ForzaNapoliSempre - RealPiccinini : Purtroppo, per come vengono giudicate le cose in Italia, 2 allenatori su 3 verranno considerati perdenti per non av… - napolista : #Spalletti: «Non so se #Insigne ha messo a fuoco che svegliarsi a Toronto è diverso dal farlo a Napoli» In confere… - mannie_chief : @Andrea842631710 @Napoli_Report Però Spalletti non l’ha detto perché lo considera importante, quindi penso che repu… - thurinthurambar : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Il Capitano domani sarà @GhoulamFaouzi, @Lor_Insigne non partirà dal primo minuto” #SpeziaNapoli ?? #ForzaNapo… -