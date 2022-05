“Sono sicuro”: Scudetto, la sentenza su Sassuolo-Milan spiazza Inzaghi (Di sabato 21 maggio 2022) Con lo Scudetto ancora in bilico tra Inter e Milan arriva la sentenza in merito di un nome molto noto tra gli addetti ai lavori. Con il netto successo per 0-3 della Roma sul campo del Torino, risultato che ha certificato la qualificazione dei giallorossi alla prossima Europa League, è iniziato il 38° e ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 maggio 2022) Con loancora in bilico tra Inter earriva lain merito di un nome molto noto tra gli addetti ai lavori. Con il netto successo per 0-3 della Roma sul campo del Torino, risultato che ha certificato la qualificazione dei giallorossi alla prossima Europa League, è iniziato il 38° e ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DantiNicola : Sono sicuro che in questi 86 giorni il popolo ucraino avrebbe preferito seminare e raccogliere piuttosto che combat… - MSF_ITALIA : #GeoBarents ?? Le operazioni di sbarco sono state interrotte e solo metà dei sopravvissuti è scesa. Non abbiamo av… - GiovaQuez : Luttwak: 'La mia posizione è comune, anche in tanti paesi europei, direi in tutti i paesi dove i cittadini esigono… - santamaria_real : @ItalianPervBoy @iamcondom2 @condomswappers @ITAGAYSHOUTOUT @gaylife96 @BoysItalian @pigstube_ @GayAmateursProd… - RIbrayio : @tempoweb Più che deportati direi portati al sicuro in città russe che sono fuori dalla guerra. Cosa dovevano fare? Portarli in Polonia? -