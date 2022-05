Solidarietà | su Radio3 ' Tre Soldi' raccoglie la memoria del testimone di Piazza della Loggia

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Con l'avvicinarsi dell'anniversariostrage di(il 28 maggio del 1974 a Brescia furono ferite 102 persone e 8 morirono per l'esplosione di una bomba di matrice neofascista) 'Tre' - trasmissione serale di Radio Rai3 - il 23, 24 e 25 maggio darà voce a Manlio Milani,dell'attentato e marito di Livia, una delle vittime. Da allora Milani - Presidente dell'Associazione familiari delle vittime e tra i fondatoriCasadi Brescia - non smette di promuovere iniziative per ricordare quel periodo spiegando di essere "impegnato a ricercare quella verità di cui tutti abbiamo bisogno…. e nello stesso tempo a far sì che l'impunità di quella strage fosse ...