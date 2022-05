Mantas Kvedaravicius, «Mariupolis 2», poi il silenzio (Di sabato 21 maggio 2022) «Il tre marzo, il giorno del mio compleanno, eravamo a casa nostra in Uganda (dove lavoravano al film G.O.M.A. ndr), e mentre ricevevo gli auguri da parte della famiglia, Mantas L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 maggio 2022) «Il tre marzo, il giorno del mio compleanno, eravamo a casa nostra in Uganda (dove lavoravano al film G.O.M.A. ndr), e mentre ricevevo gli auguri da parte della famiglia,L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ange_ferr : RT @Sulivi: #Cannes2022 In tanti anni qui non ricordo un’emozione simile alla proiezione di Mariupolis 2 il doc postumo di Mantas Kvedaravi… - RSInews : 'Mariupolis 2' a Cannes - Proiettato al Festival del cinema il film postumo del regista Mantas Kvedaravicius, rimas… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: In Special Screening a #Cannes2022 il doc postumo del lituano Mantas Kvedaravicius, rimasto ucciso mentre tentava di f… - cinematografoIT : In Special Screening a #Cannes2022 il doc postumo del lituano Mantas Kvedaravicius, rimasto ucciso mentre tentava d… - ANITAABLA10 : RT @ChassisRadioPop: Le immagini della scuola e delle macerie di una città ora completamente rasa al suolo non si possono descrivere. #Mari… -