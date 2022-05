M5S: Renzi, 'Conte? Non ce la fa più, non arriveranno a politiche 2023' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Io credo che i 5 Stelle non arriveranno alle elezioni politiche 2023, i 5 Stelle oggi sono la negazione di tutto quello che affermavano quattro anni fa. Non ci arrivano, sono divisi". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa, a chi gli chiedeva delle future coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche. "Io poi Giuseppe Conte inizio quasi ad aver voglia di smettere di attaccarlo, sono una Litote ambulante. Il problema di fondo è: chi è Giuseppe Conte oggi? Arriva a fare il premier per caso, fa il leader e prova a cambiare il capogruppo alla Camera e glielo lasciano, fa talmente un capolavoro in Commissione esteri che eleggono Stefania Craxi. Non è capace. Da quando ha perso Palazzo Chigi non ce la fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Io credo che i 5 Stelle nonalle elezioni, i 5 Stelle oggi sono la negazione di tutto quello che affermavano quattro anni fa. Non ci arrivano, sono divisi". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in conferenza stampa, a chi gli chiedeva delle future coalizioni in vista delle prossime elezioni. "Io poi Giuseppeinizio quasi ad aver voglia di smettere di attaccarlo, sono una Litote ambulante. Il problema di fondo è: chi è Giuseppeoggi? Arriva a fare il premier per caso, fa il leader e prova a cambiare il capogruppo alla Camera e glielo lasciano, fa talmente un capolavoro in Commissione esteri che eleggono Stefania Craxi. Non è capace. Da quando ha perso Palazzo Chigi non ce la fa ...

