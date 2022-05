Incidente in contrada Quartarella a Modica con feriti (Di sabato 21 maggio 2022) Modica – Incidente stradale stamattina intorno alle ore 7 all’incrocio di contrada Quartarella con San Giovanni Pirato. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e una Fiat 500.Due i feriti, un extracomunitario ed una ragazza Modicana che viaggiavano a bordo della Fiat Panda. Illeso il conducente della Fiat 500. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Sul luogo dell’Incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno estratto il conducente della Fiat Panda, un extracomunitario, rimasto incastrato tra le lamiere. In corso di accertamento l’esatta dinamica dell’Incidente da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 21 maggio 2022)stradale stamattina intorno alle ore 7 all’incrocio dicon San Giovanni Pirato. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e una Fiat 500.Due i, un extracomunitario ed una ragazzana che viaggiavano a bordo della Fiat Panda. Illeso il conducente della Fiat 500. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato ial Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento diche hanno estratto il conducente della Fiat Panda, un extracomunitario, rimasto incastrato tra le lamiere. In corso di accertamento l’esatta dinamica dell’da ...

