Germania, un tornado si abbatte sulla citta' di Paderborn: piu' di 30 feriti (Di sabato 21 maggio 2022) Piu' di 30 persone sono rimaste ferite, di cui 10 gravemente, dopo che un tornado si e' abbattuto sulla citta' di Paderborn, nella Germania occidentale. Il tornado che ha colpito la zona ha anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Piu' di 30 persone sono rimaste ferite, di cui 10 gravemente, dopo che unsi e' abbattuto' di, nellaoccidentale. Ilche ha colpito la zona ha anche ...

Advertising

ignaziocorrao : Immagini impressionanti da #Paderborn, in #Germania dopo il passaggio di un tornado... Cambiamenti climatici, dove?… - iconanews : Maltempo in Germania: violento tornado a Paderborn, danni pesanti e feriti - DubraskaCancin3 : RT @ignaziocorrao: Immagini impressionanti da #Paderborn, in #Germania dopo il passaggio di un tornado... Cambiamenti climatici, dove? #20… - RadioItaliaIRIB : Tornado in Germania: almeno 1 morto e 51 feriti VIDEO - _a1_s2_d3_ : RT @Gianl1974: ??Un potente tornado ha travolto la Germania settentrionale - Associated Press ?? Oltre 40 feriti e altri 100 intrappolati da… -