D’Angelo: “In due partite non abbiamo concesso nulla al Benevento” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Al termine della sfida dei play off contro il Benevento, Luca D’Angelo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Pisa dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Sensazioni – abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo buonissima e meritavamo più di un gol di differenza. Nel secondo tempo è stata una battaglia, non abbiamo mai rischiato e abbiamo avuto possibilità di raddoppiare nel finale. abbiamo giocato una splendida partita contro una grande squadra, credo sia stata una vittoria meritata. Finale – Stiamo bene fisicamente, abbiamo la voglia di giocare queste due partite al massimo. Anche chi non sta benissimo fisicamente riuscirà a sopperire con l’adrenalina. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Al termine della sfida dei play off contro il, Lucaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Pisa dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Sensazioni –fatto una grande partita, nel primo tempo buonissima e meritavamo più di un gol di differenza. Nel secondo tempo è stata una battaglia, nonmai rischiato eavuto possibilità di raddoppiare nel finale.giocato una splendida partita contro una grande squadra, credo sia stata una vittoria meritata. Finale – Stiamo bene fisicamente,la voglia di giocare queste dueal massimo. Anche chi non sta benissimo fisicamente riuscirà a sopperire con l’adrenalina. ...

