Covid | Iss | «Quasi mezzo milione di reinfezioni» Più a rischio donne e giovani – Il report esteso

Leggi su open.online

(Di sabato 21 maggio 2022) Ildell’Istituto superiore di sanità sull’andamento della pandemia del Coronavirus in Italia evidenzia come l’efficacia del vaccino, nel periodo di prevalenza Omicron contro la malattia severa, sia stata al 70 per cento nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e all’88 per cento nei vaccinati con booster. L’efficacia dei vaccini nel prevenire la diagnosi di infezione da, invece, è stata del 44 per cento entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, del 34 per cento tra i 91 e i 120 giorni , e 46 per cento oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o pari al 58 per cento nei soggetti vaccinati con booster. Diminuisce, intanto, l’incidenza delle infezioniin tutte le fasce d’età; sale l’età mediana al ricovero e all’ingresso in terapia intensiva. Si passa ...