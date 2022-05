Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno coprite in Ucraina nel suo messaggio notturno il presidente dell’INPS ha detto che inizi le luci hanno colpito la notte scorsa il villaggio di dres vicino al confine con la Bielorussia provocando molti morti e tra i decessi ci sono ancora bambini l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina nel bollettino di oggi ha registrato 232 e bimbi uccisi almeno 427 feriti nel paese dall’inizio della guerra le forze russe hanno trasformato il Don Bassi in un inferno ha continuato zielinski sottolineando che non si tratta di una esagerazione Cambiamo argomento si allarga a macchia d’olio il vaiolo delle scimmie in Italia in Europa dopo il primo contagio registrato ieri oggi ne vengono confermati altri due che portano a tre in totale nel nostro ...