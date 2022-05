THE BAND: LA TRISTE FINALE REGISTRATA CON VINCITORI E DETTAGLI SPOILERATI (Di venerdì 20 maggio 2022) Una FINALE REGISTRATA non si può proprio sentire, eppure con The BAND è successo. La quinta e ultima puntata del talent show di Carlo Conti, prodotto da Palomar per Rai1, non riserva sorprese: è tutto già noto, dai VINCITORI ai DETTAGLI della serata, trasmessa in differita venerdì 20 maggio. Una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento faceva presagire al debutto una delle sorprese della stagione tv, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe stata una cocente delusione, e non ci riferiamo ai soli ascolti con lo share che è sceso fino al 12,20%. Per la FINALE, The BAND si è spostato dal Teatro Verdi di Montecatini Terme al celebre Palastudio di Cinecittà a Roma, lo stesso che ha ospitato la premiazione dei David di Donatello 2022. Un regalo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 20 maggio 2022) Unanon si può proprio sentire, eppure con Theè successo. La quinta e ultima puntata del talent show di Carlo Conti, prodotto da Palomar per Rai1, non riserva sorprese: è tutto già noto, daiaidella serata, trasmessa in differita venerdì 20 maggio. Una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento faceva presagire al debutto una delle sorprese della stagione tv, ma nessuno poteva immaginare che sarebbe stata una cocente delusione, e non ci riferiamo ai soli ascolti con lo share che è sceso fino al 12,20%. Per la, Thesi è spostato dal Teatro Verdi di Montecatini Terme al celebre Palastudio di Cinecittà a Roma, lo stesso che ha ospitato la premiazione dei David di Donatello 2022. Un regalo ...

Advertising

ZerounoTv : The Band, la finale: cosa accadrà nella puntata conclusiva dello show di Carlo Conti - bubinoblog : THE BAND: LA TRISTE FINALE REGISTRATA CON VINCITORI E DETTAGLI SPOILERATI - DanieleMignardi : Questa sera ULTIMA IMPERDIBILE PUNTATA di THE BAND in prima serata su Rai1?? #rai1 #theband @RaiUno - bubinoblog : GUIDA TV 20 MAGGIO 2022: UN VENERDÌ TRA THE BAND, FRATELLI DI CROZZA E L'ISOLA - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #Ascoltitv Iscriviti gratuitame… -