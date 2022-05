Love, Death & Robots 3, la recensione: Una terza stagione che continua a esplorare il media animato (Di venerdì 20 maggio 2022) La recensione di Love, Death & Robots 3, la terza stagione della serie antologica d'animazione, che torna con nove nuovi episodi che propongono approcci diversi alla fantascienza. L'animazione e la fantascienza hanno due cose in comune. La prima è la varietà: entrambi questi mondi hanno la capacità di adattarsi e affrontare suggestioni e storie di natura diversa. La seconda è la serie antologica di Netflix di cui andremo a parlare in questa recensione di Love, Death & Robots 3, terzo blocco di cortometraggi animati che arriva in piattaforma per continuare a mostrarci le potenzialità narrative di entrambi i mondi di cui fa parte. Nove nuovi episodi, o corti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi3, ladella serie antologica d'animazione, che torna con nove nuovi episodi che propongono approcci diversi alla fantascienza. L'animazione e la fantascienza hanno due cose in comune. La prima è la varietà: entrambi questi mondi hanno la capacità di adattarsi e affrontare suggestioni e storie di natura diversa. La seconda è la serie antologica di Netflix di cui andremo a parlare in questadi3, terzo blocco di cortometraggi animati che arriva in piattaforma perre a mostrarci le potenzialità narrative di entrambi i mondi di cui fa parte. Nove nuovi episodi, o corti ...

