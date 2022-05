Live Torino-Roma 0-2 | Abraham doppietta con rigore | Mou vola

(Di venerdì 20 maggio 2022) Direttaalle 20.45. Una doppietta di Abraham in meno di dieci minuti permette alladi chiudere in vantaggio di due reti sulla prima frazione. Il centravanti inglese...

siamo_la_Roma : ?? Intervallo di #TorinoRoma ??Giallorossi avanti 2-0 ?? Tra poco la ripresa - LIVE #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-2 (33' 42' Abraham) – Fine primo tempo, la decide Tammy - forzaroma : 45'+2 - Termina il primo tempo tra Torino e Roma: giallorossi in vantaggio grazie alla doppietta di Abraham… - siamo_la_Roma : ?? GOOOOOOOOOOOOL! Ancora #Abraham ?? Raddoppio giallorosso a #Torino #ASRoma #TorinoRoma - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-2 (33' 42' Abraham) – ANCORA TAMMY!!!! -

... nel mezzo lo strappo di Parco del Nobile e poi picchiata verso Corso Moncalieri a. Favoriti ...in chiaro su Raisport Hd dalle 12.15, passaggio su Raidue dalle 14. In streaming su Raiplay. ...DIRETTAROMA (RISULTATO0 - 0): SCOCCA LA MEZZ'ORA Giunti alla mezz'ora del primo tempo, il punteggio trae Roma è sempre di 0 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal ...Sulla battuta Belotti di testa allontana il pericolo. TORINO (4-3-2-1): Berisha; Aina, Zima, Rodriguez, Ansaldi; Lukic, Ricci, Pobega; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, ...Stasera alle 20,45 si gioca Torino-Roma, valida per la 38esima giornata di Serie A. I giallorossi per essere padroni del proprio destino devono ottenere i 3 punti contro i granata di Juric per ...