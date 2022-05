Lite sulla precedenza, aggressione choc vicino alla rampa: lo assale, lo spinge a terra e fugge. Ma un testimone prende la targa (Di venerdì 20 maggio 2022) CIVITANOVA - Un banale diverbio per una mancata precedenza sfocia in una aggressione violenta in mezzo alla strada, ferito un uomo del Fermano. È caccia all'aggressore, che avrebbe le ore contate ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022) CIVITANOVA - Un banale diverbio per una mancatasfocia in unaviolenta in mezzostrada, ferito un uomo del Fermano. È caccia all'aggressore, che avrebbe le ore contate ...

