L’edizione di Monopoly targata Stranger Things 4 contiene spoiler | i fratelli Duffer sono innervositi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022)di4 ha innervosito i creatori della serie Netflix, Matt e Ross. La nuova edizionetema Strangerrivolti alla trama La frustrazione è grande in casa Netflix dopo la disavventura che riguarda l’attesissima nuova stagione di Strangeralcune foto della nuova edizione dia tema Stranger4 conterrebberosu alcune rilevanti svolte della trama. The Hollywood Reporter annuncia che ihanno dichiarato di non essere al corrente di cosa fosse contenuto nel, arrabbiandosi molto ...