Fiorentina | Commisso | “Sconfitta contro la Samp? Con un’altra gara così rischio l’infarto”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Rocco, presidente della, è intervenuto dagli Stati Uniti in vista dell’ultima partita di campionato, che potrebbe regalare l’Europa ai viola: “Forza ragazzi, un’ultima fatica. Affrontiamo questa partita insieme, siamo un gruppo unito. Siamo molto vicini ad un traguardo che manca da 6 anni alla città“. Il patron del club ha poi commentato laladoria, cercando di sdrammatizzare: “del genere mi farebbe rischiare un infarto e non mi vedreste più“. “Dobbiamo pensare solamente alladi domani. Nel corso della stagione abbiamo fatto beneavversari blasonati, a testimonianza che possiamo giocarcela con tutti – ha proseguito– Anche Italiano vuole ...

Corriere dello Sport

Commenta per primo Il presidente dellaRoccoha parlato a tutto il gruppo alla viglia del match che deciderà la stagione dei viola, contro la Juventus . Il patron gigliato per prima cosa ha rassicurato tutti sul suo ...Nel giro di ventiquattro ore ha il via libera e parte la trattativa con la. La spinta di ... Barone chiamae la risposta arriva ben prima delle 48 ore previste. 'Accettiamo''. Fiorentina, Commisso e la Juve: pioggia di soldi e polemiche Le parole del presidente viola alla squadra per la partita contro i bianconeri: " Forza ragazzi per questa ultima fatica" ...Il presidente viola interviene da New York alla vigilia della partitissima e rassicura sul suo stato di salute. "Siamo a un passo da un traguardo che manca da 6 anni" ...