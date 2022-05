De Laurentiis: “Il Barcellona non ha soldi per Koulibaly, non può comprare nessuno” (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Kalidou Koulibaly e dice: “Non è in vendita, il Barcellona non può comprarlo“. Il presidente in diretta Twitch al canale Jijantes Fc fa dichiarazioni molto diverse da quelle che aveva fatto poche ore prima a margine della presentazione Race for The Cure, in cui aveva detto: “Koulibaly deve decidere se vuole restare a Napoli“. Ora invece il patron del Napoli dice che il difensore senegalese non è in vendita”. Barcellona-Koulibaly: De Laurentiis smentisce Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona sta facendo più sondaggi per capire se può ingaggiare il difensore, che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. De Laurentiis su Koulibaly al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio Detorna a parlare di Kalidoue dice: “Non è in vendita, ilnon può comprarlo“. Il presidente in diretta Twitch al canale Jijantes Fc fa dichiarazioni molto diverse da quelle che aveva fatto poche ore prima a margine della presentazione Race for The Cure, in cui aveva detto: “deve decidere se vuole restare a Napoli“. Ora invece il patron del Napoli dice che il difensore senegalese non è in vendita”.: Desmentisce Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ilsta facendo più sondaggi per capire se può ingaggiare il difensore, che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. Desual ...

