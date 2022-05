Borsellino | ex pm inchiesta strage contrattacca | ' io processato e assolto | meritavo delle scuse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Caltanissetta, 20 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Il fair play non è una dote che può esigersi in chi ha subito lutti gravissimi, ma altra cosa è il rispettoregole dello Stato di diritto. Ciò vale per le parti private, ma ancora di più per chi rappresenta la parte pubblica. In nome di chi viene chiesto scusa, mi domando. In nome di quei magistrati che ostinatamente sono stati accusati, perseguiti e processati per poi venire assolti con una motivazione che non ha lasciato spazio a ombre o sospetti? O in nome addirittura del giudice che li ha giudicati e assolti? O in nome della procura competente per questo giudizio che non ha impugnato la sentenza? Forse qualcun altro avrebbe avuto il diritto di esigere, ma il fair play e comunque il rispetto per il dolore di una famiglia atrocemente colpita ...