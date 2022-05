Barcellona Lewandowski, tutto fatto: le cifre dell’affare (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con il Bayern per Lewandowski: i dettagli e le cifre dell’affare confermate dai media polacchi e da Sport Secondo i media polacchi e da Sport, il Barcellona e Lewandowski sono pronti a stringersi la mano per le prossime tre stagioni. I blaugrana verseranno nelle casse del Bayern Monaco ben 40 milioni più bonus per l’attaccante che sarebbe andato in scadenza nel 2023. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilavrebbe trovato l’accordo con il Bayern per: i dettagli e leconfermate dai media polacchi e da Sport Secondo i media polacchi e da Sport, ilsono pronti a stringersi la mano per le prossime tre stagioni. I blaugrana verseranno nelle casse del Bayern Monaco ben 40 milioni più bonus per l’attaccante che sarebbe andato in scadenza nel 2023. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

